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30 октября, 15:26
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Потерял блеск оптимизма и чувство юмора: Окружение Зеленского заявило о переменах в его поведении

Time: Зеленский потерял оптимизм после поездки в США

Владимира Зеленского разозлили итоги поездки в США, после которой появились признаки усталости Запада от ситуации на Украине. Сам же Зеленский в последнее время потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу шутками". Об этом пишет издание Time.

"Теперь он приходит, получает новости, отдаёт приказы и уходит", — рассказал газете один из членов команды Зеленского.

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В материале также говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, которые оказывают Киеву всё меньше помощи, но при этом он твёрдо намерен продолжать воевать. Соратники отмечают, что "его вера в победу граничит с мессианством", хотя он обманывает сам себя.

"Он обманывает себя. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это", — говорит один из помощников.

По данным источников Time, зимой команду Зеленского ждут изменения: уволен будет как минимум один министр, а также генерал, отвечающий за контрнаступление.

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А ранее бывший премьер Украины Николай Азаров назвал условие, при котором Владимир Зеленский прилетит на мирные переговоры в Москву. По мнению экс-политика, киевский режим не принимает самостоятельных решений, поэтому Зеленский согласится на диалог с РФ только после приказа США.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak

Александра Вишнякова
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