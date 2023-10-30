Потерял блеск оптимизма и чувство юмора: Окружение Зеленского заявило о переменах в его поведении

Владимира Зеленского разозлили итоги поездки в США, после которой появились признаки усталости Запада от ситуации на Украине. Сам же Зеленский в последнее время потерял "обычный блеск оптимизма, чувство юмора и склонность оживить встречу шутками". Об этом пишет издание Time.

"Теперь он приходит, получает новости, отдаёт приказы и уходит", — рассказал газете один из членов команды Зеленского.

В материале также говорится, что Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками, которые оказывают Киеву всё меньше помощи, но при этом он твёрдо намерен продолжать воевать. Соратники отмечают, что "его вера в победу граничит с мессианством", хотя он обманывает сам себя.

"Он обманывает себя. Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему это", — говорит один из помощников.

По данным источников Time, зимой команду Зеленского ждут изменения: уволен будет как минимум один министр, а также генерал, отвечающий за контрнаступление.