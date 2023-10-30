"Ненавидят": В Польше раскрыли правду об отношении солдат ВСУ к Зеленскому
Польский писатель Твардох: Украинские военнослужащие ненавидят Зеленского
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Украинские военнослужащие ненавидят Владимира Зеленского, рассказал польский писатель Щепан Твардох, лично общавшийся с ними.
"Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. А Зеленского военные ненавидят", — сказал он в интервью изданию Interia Wydarzenia.
По словам литератора, когда он спрашивал украинских солдат о том, как они собираются победить Россию и вернуться на границы по состоянию на 2014 год, то слышал жалобы на нехватку боеприпасов и то, что это на данный момент невозможно.
А по данным The Times, Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разошлись во мнениях по поводу окончания контрнаступления. Так, главарь киевского режима разочарован результатом "контрнаступа" и не согласен с его завершением.