Регион

Уведомления отключены

30 октября, 08:12

"Ненавидят": В Польше раскрыли правду об отношении солдат ВСУ к Зеленскому

Польский писатель Твардох: Украинские военнослужащие ненавидят Зеленского

<p>Обложка © ТАСС / Virginia Mayo</p>

Обложка © ТАСС / Virginia Mayo

Украинские военнослужащие ненавидят Владимира Зеленского, рассказал польский писатель Щепан Твардох, лично общавшийся с ними.

"Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. А Зеленского военные ненавидят", — сказал он в интервью изданию Interia Wydarzenia.

По словам литератора, когда он спрашивал украинских солдат о том, как они собираются победить Россию и вернуться на границы по состоянию на 2014 год, то слышал жалобы на нехватку боеприпасов и то, что это на данный момент невозможно.

В США двумя словами описали ситуацию с контрнаступлением ВСУ

В США двумя словами описали ситуацию с контрнаступлением ВСУ

А по данным The Times, Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разошлись во мнениях по поводу окончания контрнаступления. Так, главарь киевского режима разочарован результатом "контрнаступа" и не согласен с его завершением.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров