"Ненавидят": В Польше раскрыли правду об отношении солдат ВСУ к Зеленскому

"Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. А Зеленского военные ненавидят", — сказал он в интервью изданию Interia Wydarzenia.

По словам литератора, когда он спрашивал украинских солдат о том, как они собираются победить Россию и вернуться на границы по состоянию на 2014 год, то слышал жалобы на нехватку боеприпасов и то, что это на данный момент невозможно.