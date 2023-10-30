Выполнит немедленно: В Киеве назвали условие поездки Зеленского в Москву для переговоров
Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский прилетит в Москву, если ему прикажут США
Владимир Зеленский прилетит на мирные переговоры в Москву, если ему прикажут в Соединённых Штатах. Об этом в интервью для газеты "Известия" рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву". И так будет сделано немедленно", — рассказал собеседник издания.
Азаров подчеркнул, что киевский режим не принимает самостоятельных решений и руководствуется только указаниями Запада. Экс-премьер Незалежной также добавил, что Зеленский может вести свою политику только "на каких-то уровнях".
Ранее Азаров рассказал, что Соединённые Штаты активно ищут новую кандидатуру на пост президента Украины, так как действующий режим Владимира Зеленского их не устраивает из-за неэффективности. Говоря о грядущих президентских выборах, Азаров заявил, что их исход будет полностью зависеть от "реальных хозяев" Украины — США, которые будут решать, "оставить или сменить свою марионетку".
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