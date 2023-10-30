Владимир Зеленский прилетит на мирные переговоры в Москву, если ему прикажут в Соединённых Штатах. Об этом в интервью для газеты "Известия" рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

"Ему (Зеленскому. — Прим. Лайфа) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: "Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву". И так будет сделано немедленно", — рассказал собеседник издания.

Азаров подчеркнул, что киевский режим не принимает самостоятельных решений и руководствуется только указаниями Запада. Экс-премьер Незалежной также добавил, что Зеленский может вести свою политику только "на каких-то уровнях".