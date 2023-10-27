"Команда "Стоп": Лукашенко призвал "умных людей" на Украине начать переговоры "о земле и мире"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "умных людей" на Украине начать мирные переговоры "о земле и мире". Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей поездки в Минский район.

"Думаю, что умных людей немало на Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — команду дали "Стоп". С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает", — приводит слова президента газета "СБ. Беларусь сегодня".