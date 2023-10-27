"Команда "Стоп": Лукашенко призвал "умных людей" на Украине начать переговоры "о земле и мире"
Лукашенко призвал умных людей на Украине начать мирные переговоры о земле и мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "умных людей" на Украине начать мирные переговоры "о земле и мире". Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей поездки в Минский район.
"Думаю, что умных людей немало на Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — команду дали "Стоп". С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает", — приводит слова президента газета "СБ. Беларусь сегодня".
По словам белорусского лидера, нужно остановиться и вести переговоры о "земле и мире". Лукашенко добавил, что Вашингтон намекает Киеву, что его помощь небесконечная.
Ранее Лукашенко обвинил США в приближении войны с применением "самого смертоносного оружия". Он отметил, что Америка поставками вооружения наращивает конфликт на Украине. Также политик похвалил Владимира Зеленского за правильное амплуа для Запада.