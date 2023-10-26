Лукашенко обвинил США в приближении войны с применением "самого смертоносного оружия"
Лукашенко: Мир идёт к масштабной войне с применением смертоносного оружия
Мир катится к масштабной войне с применением смертоносного оружия, а США поставками вооружения наращивают конфликт на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
"Настораживает то, что мы можем разрушить даже ту плохую, как мы её критикуем, систему миропорядка, которая сегодня существует. И мы сегодня всё больше и больше делаем шаги — поверьте, я опытный политик, я это вижу, занимался этим серьёзно, — мы делаем шаги к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия", — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, Штаты, накачивая Незалежную вооружением, увеличивают сроки военных действий. Политик отметил, что нужно этому противостоять, чтобы не допустить столь глобальной и серьёзной войны.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что РФ в ответ на поставки Украине новых вооружений укрепляет свои западные рубежи. Он напомнил о кассетных боеприпасах, которые Вашингтон передаёт Киеву в обход международных конвенций.
ТАСС / БелТА / Николай Петров