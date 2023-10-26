Лукашенко обвинил США в приближении войны с применением "самого смертоносного оружия"

"Настораживает то, что мы можем разрушить даже ту плохую, как мы её критикуем, систему миропорядка, которая сегодня существует. И мы сегодня всё больше и больше делаем шаги — поверьте, я опытный политик, я это вижу, занимался этим серьёзно, — мы делаем шаги к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия", — сказал Лукашенко.