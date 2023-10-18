Шойгу рассказал об ответе России на поставки нового оружия Украине

РФ в ответ на поставки Украине новых вооружений укрепляет свои западные рубежи, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Он напомнил, что США передают Незалежной бронетехнику, средства противовоздушной обороны и высокоточные ракеты.

Он напомнил о кассетных боеприпасах, которые Вашингтон передаёт Киеву в обход международных конвенций. Также министр вспомнил об истребителях F-16, которые обещают Украине уже в следующем году.

"В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", — отметил глава оборонного ведомства.