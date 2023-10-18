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18 октября, 11:13

Шойгу рассказал об ответе России на поставки нового оружия Украине

Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки нового оружия Киеву

РФ в ответ на поставки Украине новых вооружений укрепляет свои западные рубежи, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Он напомнил, что США передают Незалежной бронетехнику, средства противовоздушной обороны и высокоточные ракеты.

Он напомнил о кассетных боеприпасах, которые Вашингтон передаёт Киеву в обход международных конвенций. Также министр вспомнил об истребителях F-16, которые обещают Украине уже в следующем году.

"В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", отметил глава оборонного ведомства.

Шойгу назвал партнёрство РФ и Белоруссии особо важным на фоне враждебных действий НАТО

Шойгу назвал партнёрство РФ и Белоруссии особо важным на фоне враждебных действий НАТО

Также Сергей Шойгу допустил, что на территории Финляндии и Швеции уже скоро могут появиться военные базы НАТО и ударные виды оружия. Он отметил, что вступление стран в альянс создало новый очаг напряжённости.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Матвей Константинов
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