Шойгу рассказал об ответе России на поставки нового оружия Украине
Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки нового оружия Киеву
РФ в ответ на поставки Украине новых вооружений укрепляет свои западные рубежи, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. Он напомнил, что США передают Незалежной бронетехнику, средства противовоздушной обороны и высокоточные ракеты.
Он напомнил о кассетных боеприпасах, которые Вашингтон передаёт Киеву в обход международных конвенций. Также министр вспомнил об истребителях F-16, которые обещают Украине уже в следующем году.
"В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", — отметил глава оборонного ведомства.
Также Сергей Шойгу допустил, что на территории Финляндии и Швеции уже скоро могут появиться военные базы НАТО и ударные виды оружия. Он отметил, что вступление стран в альянс создало новый очаг напряжённости.
ТАСС / Гавриил Григоров