Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2023, 13:46
3916

Шойгу допустил, что базы НАТО появятся в Финляндии и Швеции уже скоро

Финляндия и Швеция могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях уже в скором времени. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости", подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

В Финляндии обескуражены негативными последствиями членства в НАТО
В Финляндии обескуражены негативными последствиями членства в НАТО

Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Но пока её присутствие в альянсе носит формальный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу уже предупреждал, что евро-атлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение.

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Швеция
  • Финляндия
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar