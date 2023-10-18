Шойгу допустил, что базы НАТО появятся в Финляндии и Швеции уже скоро
Финляндия и Швеция могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях уже в скором времени. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости", — подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Но пока её присутствие в альянсе носит формальный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу уже предупреждал, что евро-атлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение.
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