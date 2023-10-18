Шойгу допустил, что базы НАТО появятся в Финляндии и Швеции уже скоро

Финляндия и Швеция могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях уже в скором времени. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости", — подчеркнул он на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.