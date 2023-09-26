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26 сентября, 04:32
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В Финляндии обескуражены негативными последствиями членства в НАТО

NYT: В Финляндии ощутили высокую цену участия в НАТО и поддержки Украины

В Финляндии осознали, что членство в НАТО, произошедшее "с головокружительной быстротой", и поддержка Украины в составе альянса оказываются затратными для республики. Об этом сообщила The New York Times (NYT).

"После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована", — пишет газета.

По словам директора по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Кууселы, вступление в НАТО и помощь Украине требуют больших издержек, в ближайшее время конца этому ожидать не приходится. Газета отмечает, что присоединение к альянсу было, вероятно, самой лёгкой частью сложного процесса интеграции. Правительству придётся мыслить стратегически и принимать сложные и дорогостоящие решения, чтобы привести вооружённые силы в соответствие с обширными требованиями Североатлантического блока.

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А ранее Финляндию заподозрили в возвращении к тактике времён Гитлера из-за пакостей россиянам. По мнению почётного члена Свободных журналистов Финляндии Кости Хейсканена, финны совершают огромную ошибку, отдаляясь от России.

Обложка ©

Unsplash / Tapio Haaja

Лариса Сафронова
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