После заявлений финских политиков и поведения властей отношения между Россией и Финляндией с каждым днём становятся напряжённей. По мнению почётного члена Свободных журналистов Финляндии Кости Хейсканена, финны совершают огромную ошибку, отдаляясь от России. Об этом журналист рассказал "Царьграду".

Журналист напомнил, что Финляндия всегда решала вопросы мирно, но в ситуации с Украиной приняла противоположную сторону. Финны уже передали Украине полтора миллиарда евро, и только бывший министр иностранных дел и почётный член финского правительства Пааво Вяюрюнен указал на ошибки властей, призвав находить точки соприкосновения с Россией, иначе они совершают большую ошибку, обрывая связь с президентом РФ Владимиром Путиным.

По оценке Хейсканена, русофобской риторики стал придерживаться и президент Финляндии Саули Ниинистё, резко позабыв о дружбе и лестных словах в адрес Путина во время поездки в Петербург. Он считает, что Хельсинки перенял тактику Киева, решив "сражаться не только до последнего украинца, но и до последнего финна".

"То, что сейчас происходит в Финляндии, показывает, что Финляндия пошла по стопам той Финляндии, которая дружила с Гитлером, дружила с нацистами и, как говорится, вязала сапоги", — заявил журналист.