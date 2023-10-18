Шойгу назвал партнёрство РФ и Белоруссии особо важным на фоне враждебных действий НАТО
Шойгу: Активность НАТО резко обострила ситуацию на границах Союзного государства
Фактор стратегического сотрудничества России и Белоруссии особенно важен в условиях резко обострившейся активности НАТО у границ Союзного государства. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время вступительного слова на собрании общей коллегии министерств обороны двух стран в Москве.
"Белоруссия — стратегический партнёр и надёжный союзник России. Наши страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности. Это особенно важно сегодня, когда обстановка по периметру границ Союзного государства резко обострилась в связи с откровенно враждебной деятельностью НАТО", — сказал Шойгу.
Ранее Лукашенко заявил, что Запад начал понимать свою ошибку насчёт Украины. По его словам, США и их союзники уже осознали, что даже с их помощью Киев не выдержит в сложившейся ситуации. Кроме того, президент Белоруссии обратил внимание на важность совместных действий Москвы и Минска, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз. По словам политика, ситуация на Украине может показаться "ещё цветочками", если Западу, а на ближнем рубеже Польше, не дать отпор. А посол РФ в Минске Борис Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике. Он отметил, что на сегодняшний день история важна как никогда, поскольку западные страны предпринимают всё новые и новые попытки исказить историю и представить её в нужном для себя ключе, используя такую схему для решения политических задач.
ТАСС / Владимир Гердо