Грызлов: Историческая политика России и Белоруссии должна быть наступательной
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Обложка © ТАСС / Посольство РФ в Белоруссии / Денис Мосюков
Посол РФ в Минске Борис Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике. Об этом он заявил в ходе участия в форуме "История для будущего".
Политик отметил, что на сегодняшний день история важна как никогда, поскольку западные страны предпринимают всё новые и новые попытки исказить историю и представить её в нужном для себя ключе, используя такую схему для решения политических задач.
"Например, есть попытка отрицания роли Советского Союза в победе над нацизмом. Базируясь на этом, наши противники пытаются изменить состав членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето. Понятно, что такие попытки не пройдут", — подчеркнул дипломат.
Вместе с тем Грызлов напомнил про недавний инцидент в канадском парламенте, когда все присутствующие, стоя и аплодируя, приветствовали нацистского преступника — 98-летнего бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько).
"Мы видим, что мир переворачивается. И это попытка Коллективного Запада овладеть ситуацией. Но это невозможно, и мы обязаны препятствовать этим попыткам", — добавил посол.
Напомним, после раздувшегося скандала в Канаде спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, однако ему всё же пришлось покинуть пост. В итоге Россия направила стране ноту протеста, а Польша и Минск потребовали от властей извинений. К слову, овации нацисту осудили даже в немецком МИД. Премьер Канады Джастин Трюдо попытался извиниться, но сделал лишь хуже: заявил, что от рук нацистов пострадали поляки, цыгане, геи, но "забыл", какую цену заплатили народы СССР.