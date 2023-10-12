Грызлов: Историческая политика России и Белоруссии должна быть наступательной

Посол РФ в Минске Борис Грызлов призвал Россию и Белоруссию к наступательной исторической политике. Об этом он заявил в ходе участия в форуме "История для будущего".

Политик отметил, что на сегодняшний день история важна как никогда, поскольку западные страны предпринимают всё новые и новые попытки исказить историю и представить её в нужном для себя ключе, используя такую схему для решения политических задач.

"Например, есть попытка отрицания роли Советского Союза в победе над нацизмом. Базируясь на этом, наши противники пытаются изменить состав членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето. Понятно, что такие попытки не пройдут", — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем Грызлов напомнил про недавний инцидент в канадском парламенте, когда все присутствующие, стоя и аплодируя, приветствовали нацистского преступника — 98-летнего бывшего члена дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько).