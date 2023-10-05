"Идиот или негодяй": Путин открыто высказался о спикере Парламента Канады, пригласившем эсэсовца

"Если спикер канадского парламента говорит о том, что этот нацист сражался против русских во время Второй мировой, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера. Допустим, он этого не знает. Я не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением. Но если он не знает, что против России во Вторую мировую войну сражался Гитлер, то он идиот. Значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний!" — сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.