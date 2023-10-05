"Идиот или негодяй": Путин открыто высказался о спикере Парламента Канады, пригласившем эсэсовца
Путин назвал экс-спикера Парламента Канады Роту "или идиотом, или негодяем"
Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание теперь уже бывшего спикера Парламента Канады Энтони Роты, который пригласил выступить бывшего украинского эсэсовца Ярослава Хунку и заявил, что он сражался против русских во Второй мировой войне.
Путин назвал экс-спикера парламента Канады Роту "или идиотом, или негодяем" после скандала с приглашением эсэсовца. Видео © LIFE
"Если спикер канадского парламента говорит о том, что этот нацист сражался против русских во время Второй мировой, он не может не понимать, что он сражался на стороне Гитлера. Допустим, он этого не знает. Я не хочу обидеть чувства канадского народа, мы относимся к Канаде с уважением. Но если он не знает, что против России во Вторую мировую войну сражался Гитлер, то он идиот. Значит, просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний!" — сказал глава государства в ходе выступления на пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
По словам Путина, если Рота знал, что эсэсовец воевал на стороне Гитлера, и при этом назвал его героем Украины и Канады, то он негодяй.
"Или так, или так. С такими людьми нам приходится иметь дело, таковы наши оппоненты", — заключил российский лидер.
Напомним, скандал разразился, когда в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с премьером североамериканской страны Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло — и он покинул пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже МИД Германии осудил овации нацисту. Джастин Трюдо попытался извиниться, но сделал только хуже: он заявил, что от рук нацистов пострадали поляки, цыгане, геи, но "забыл", какую цену заплатили народы СССР.
LIFE / Павел Баранов