Путин назвал отвратительным то, как Зеленский рукоплескал эсэсовцу в Канаде

"Отвратительно выглядит, что все аплодировали нацисту в Парламенте Канады, особенно президент Украины, у которого в жилах течёт еврейская кровь. <...> И, когда президент Украины рукоплещет нацисту, он хочет сказать, что холокоста не было? Это отвратительно", — сказал глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.