Путин назвал отвратительным то, как Зеленский рукоплескал эсэсовцу в Канаде
Президент России Владимир Путин, комментируя чествование эсэсовца в канадском Парламенте, назвал отвратительным то, что Владимир Зеленский, в жилах которого течёт еврейская кровь, аплодировал нацисту.
"Отвратительно выглядит, что все аплодировали нацисту в Парламенте Канады, особенно президент Украины, у которого в жилах течёт еврейская кровь. <...> И, когда президент Украины рукоплещет нацисту, он хочет сказать, что холокоста не было? Это отвратительно", — сказал глава государства в ходе пленарной сессии юбилейного, XX ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи.
Президент подчеркнул, что Зеленский аплодировал не просто нацисту, а "человеку, который лично уничтожал еврейское население".
Напомним, скандал разразился, когда в Парламенте Канады Владимир Зеленский вместе с премьером североамериканской страны Джастином Трюдо горячо приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку (прежняя фамилия — Гунько) — бывшего члена дивизии СС "Галичина". Позднее спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за приглашение старого нациста, но это его не спасло, и Рота покинул пост. Россия направила Канаде ноту протеста, а Польша и Минск потребовали извинений. Даже МИД Германии осудил овации нацисту. Джастин Трюдо попытался извиниться, но сделал только хуже: он заявил, что от рук нацистов пострадали поляки, цыгане, геи, но "забыл", какую цену заплатили народы СССР.
LIFE / Павел Баранов