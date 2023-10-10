Лукашенко опасается, что России и Белоруссии "не дадут спокойной жизни"
На Западе хотят разорвать единство России и Белоруссии, поэтому у Москвы и Минска в ближайшее время "спокойной жизни не будет". Такой прогноз озвучил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором одного из российских регионов, главой Новосибирской области Андреем Травниковым.
"Должен сказать, что спокойно нам не будет. Сейчас прочитал обширные доклады наших спецслужб, разведки, цитаты должностных лиц оттуда — спокойно не будет. Они уже живут и видят — ещё не вылезли с Украины, а уже надо разрубить единство Беларуси и России", — посетовал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что Запад начал понимать свою ошибку насчёт Украины. По его словам, США и их союзники уже осознали, что даже с их помощью Киев не выдержит в сложившейся ситуации. Кроме того, президент Белоруссии обратил внимание на важность совместных действий Москвы и Минска, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз. По словам политика, ситуация на Украине может показаться "ещё цветочками", если Западу, а на ближнем рубеже — Польше, не дать отпор.