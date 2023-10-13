Сийярто заявил, что поставки на Украину оружия увеличивают сроки конфликта и число жертв
Сийярто: Будапешт не занимается поставками оружия на Украину
Чем больше поставок оружия получает Украина, тем дольше будет длиться этот конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто RТ.
"Что касается поставок вооружений, у нас очень чёткая позиция: чем больше оружия поступает на данный военный конфликт, тем дольше это продлится и тем больше умрёт людей. Поэтому мы приняли решение не поставлять никакого оружия", — заявил Сийярто.
Он отметил, что Венгрия отправляет исключительно гуманитарную помощь. Политик призвал и своих иностранных коллег отказаться от накачки Украины вооружением. Сийярто добавил, что бывший премьер-министр Словакии Фицо разделяет эту позицию.
Ранее Лайф писал, что Венгрия предложила ЕС сократить пакет помощи Украине вдвое и что Будапешт не будет помогать Украине до исключения банка OTP из списка "спонсоров войны". Решения Киева о приостановке статуса кредитной организации недостаточно, объявил пресс-секретарь венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Мате Пацолай.
ТАСС / Zuma