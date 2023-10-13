Сийярто заявил, что поставки на Украину оружия увеличивают сроки конфликта и число жертв

Чем больше поставок оружия получает Украина, тем дольше будет длиться этот конфликт, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто RТ.

"Что касается поставок вооружений, у нас очень чёткая позиция: чем больше оружия поступает на данный военный конфликт, тем дольше это продлится и тем больше умрёт людей. Поэтому мы приняли решение не поставлять никакого оружия", — заявил Сийярто.