Венгрия предложила ЕС сократить пакет помощи Украине вдвое

В Венгрии считают, что Киеву на первое время хватит и половины рассчитанного на четыре года пакета помощи объёмом 50 миллиардов евро. Об этом передаёт информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро", — говорится в материале.

Будапешт хочет сделать это для того, чтобы посмотреть, как киевский режим будет использовать эти средства. В дальнейшем по мере того, как украинские власти будут расходовать выделенную помощь и отчитываться за неё, в Венгрии планируют изучить вопрос о предоставлении Украине второй части запрошенной суммы.