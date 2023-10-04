Регион

Уведомления отключены

4 октября, 03:59

Венгрия предложила ЕС сократить пакет помощи Украине вдвое

Bloomberg: Венгрия предложила ЕС вдвое сократить пакет помощи Украине

В Венгрии считают, что Киеву на первое время хватит и половины рассчитанного на четыре года пакета помощи объёмом 50 миллиардов евро. Об этом передаёт информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Венгрия сообщила государствам-членам на прошлой неделе, что на данном этапе Украине будет достаточно 25 миллиардов евро", — говорится в материале.

Будапешт хочет сделать это для того, чтобы посмотреть, как киевский режим будет использовать эти средства. В дальнейшем по мере того, как украинские власти будут расходовать выделенную помощь и отчитываться за неё, в Венгрии планируют изучить вопрос о предоставлении Украине второй части запрошенной суммы.

ЕК может разморозить около €13 млрд для Венгрии ради её помощи Украине

ЕК может разморозить около €13 млрд для Венгрии ради её помощи Украине

Ранее Лайф писал, что Будапешт не будет помогать Украине до исключения банка OTP из списка "спонсоров войны". Решение Киева о приостановке статуса кредитной организации недостаточно, объявил пресс-секретарь венгерского Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Мате Пацолай.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Венгрия
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров