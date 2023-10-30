"Сменят марионетку": Экс-премьер Украины раскрыл план США насчёт будущего Зеленского

Соединённые Штаты активно ищут новую кандидатуру на пост президента Украины, так как действующий режим Владимира Зеленского их не устраивает из-за неэффективности. Об этом в беседе с газетой "Известия" заявил бывший глава Кабинета министров Незалежной Николай Азаров.

Говоря о грядущих президентских выборах, Азаров заявил, что их исход будет полностью зависеть от "реальных хозяев" Украины — США, которые будут решать, "оставить или сменить свою марионетку". По его словам, американцы вкладывают большие средства в Киев, однако никаких результатов от этого в Вашингтоне не видят. К тому же даже хвалёное американское вооружение показывает в бою в руках ВСУ низкую эффективность.

"В настоящее время в глубине таких инстанций, как Госдеп, Совет национальной безопасности, администрация президента Джо Байдена, наверняка идут расчёты и подбор — иначе бы не появился никакой Алексей Арестович*, не пытались бы найти какого-то военного кандидата, чем они сейчас усиленно занимаются", — подчеркнул он.

Также собеседник издания порассуждал, может ли бывший украинский лидер Пётр Порошено вернуться на президентский пост. Экс-глава правительства убеждён, что у владельца кондитерской компании "Рошен" нет никаких шансов.

"Нужен ли американцам Порошенко — большой знак вопроса. Я думаю, что не нужен: это отработанный материал. Они понимают, что это насквозь коррумпированный, абсолютно неэффективный менеджер с точки зрения проведения в жизнь интересов американцев", — заявил Азаров.

Ранее Лайф писал о ещё одной возможной кандидатуре на пост украинского лидера. Есть мнение, что западные кураторы, похоже, уже инициировали процесс замены Владимира Зеленского на главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного.