Быть или не быть: Что известно о выборах президента на Украине в 2024 году Как Зеленский готовится к выборам на Украине и что этому может помешать. 18 октября, 22:42 Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Александр Усик. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / OLIVIER MATTHYS, © EPA / RONALD WITTEK, © AP / Yui Mok

Судя по всему Запад сделал ставку на свою марионетку на Украине. Как заявил глава киевского режима Зеленский, он пойдёт на выборы президента, если они состоятся. Конституция страны не позволяет их проводить при военном положении, на что Зеленский добавил, что если Верховная рада примет соответствующий закон. По его словам, на этот шаг он будет вынужден пойти на фоне боевых действий.

Ранее Зеленский и киевские чиновники отрицали возможность проведения выборов во время военного положения. Они, например, обосновывали это сложностями организации и проведения голосования солдат, задействованных в ходе конфликта. А также приводили в пример необоснованность трат в военное время. Но после окрика из Вашингтона, что Киеву необходимо провести выборы, правительственная риторика начала меняться. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, посетивший столицу Незалежной в конце августа, напомнил, что выборы президента должны пройти в срок независимо от боевых действий. И в Киеве заговорили об изменениях в законодательстве.

11 октября глава киевского режима во время очередного рейда для сбора оружия и поисков финансирования по Европе посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Там Владимир Зеленский дал комментарий румынскому изданию Digi24. Комментируя вопрос, намерен ли он баллотироваться на второй президентский срок, ответил, что если бы война продолжалась, то да, а если бы война закончилась — нет. "Я не могу убежать во время войны", — внезапно заявил Зеленский. Также он возвращался к этому вопросу, отметив, что "ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться, если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию". Однако согласно украинскому законодательству выборы во время военного положения в стране не проводятся.

— Решать, идти на выборы или нет, конечно, будет не Зеленский, а господа в Вашингтоне, Лондоне и Берлине. Но в комментариях Зеленского есть смысл. Его задача бегать в футболке хаки и работать фронтменом проекта "Переработка украинцев в прибыли для американского ВПК". Когда проект будет завершён, Зеленский превратится просто в козла отпущения, которому припомнят и коррупцию, и нацизм, и передачу оружия ХАМАС, — отмечает военный эксперт Юрий Баранчик. — Так что всё правда. Зеленский работает только до тех пор, пока война на Украине считается рентабельной.

Что известно о выборах президента Украины – 2024

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Верховная рада летом прошлого года отменила проведение выборов в парламент, которые должны были состояться в октябре 2023 года. Причиной стало продление до 15 ноября военного положения, которое действует в стране с 24 февраля 2022 года.

В 2024 году на Украине должны состояться восьмые президентские выборы в истории страны. На них может быть избран седьмой президент Украины, в случае если шестой, то есть действующий глава государства, проиграет выборы или не будет в них участвовать. Дата президентских выборов на Украине может быть перенесена в случае продолжения военного конфликта, следует из конституции Незалежной.

Кто может баллотироваться в президенты Украины

Боксёр Александр Усик. Фото © ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Считается, что предвыборная гонка кандидатов стартует в марте 2024 года. В ряды спойлеров и альтернатив Зеленскому выдвигаются боксёры Виталий Кличко и Александр Усик, комик Сергей Притула и ряд действующих политических фигур. Называют и главу офиса Зеленского Андрея Ермака, подчёркивая его влияние на принятие важных государственных решений. Также ходят слухи об участии в избирательной кампании экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Эксперты не сбрасывают со счетов и бывшего советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича.

Согласно Конституции Украины на выборы не может пойти главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, так как он является военным. Среди конкурентов Зеленского называют нового министра обороны Рустема Умерова и начальника ГУР Кирилла Буданова.

Почему Зеленский по-прежнему актуален для США и может пойти на второй срок? В рамках предвыборной кампании Джо Байдена, который также намерен повторно баллотироваться на пост президента, Зеленский является проверенной фигурой, раскрученной на Западе. Под которую продолжают выделять миллиарды долларов как Штаты, так и их союзники.

— Байдену нужно, чтобы Зеленский переизбрался перед его выборами (до ноября 2024 года). Так чиновники Белого дома покажут, что украинцы его любят, американские деньги потрачены не зря и надо продолжать воевать с Россией. А иначе у демократов США шансов не будет, — напоминает политолог Марат Баширов.

В начале осени появилась информация, что коррупционные скандалы обрушили поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского на 20 процентов. Это следует из закрытых социологических данных, которые готовятся для офиса президента. Главу киевского режима сейчас поддерживают 50% украинцев, до 30% вырос его антирейтинг. На обвал повлияли рост цен и тарифов, коррупция, а также ужесточение мобилизационных мер.

Авторы Дмитрий Шестопалов