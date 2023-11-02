Денег не будет: На Украине раскрыли, что Запад уготовил Зеленскому

На Западе начали активную кампанию по дистанцированию от Владимира Зеленского. Об этом в блоге на YouТube заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, ситуация для Зеленского с каждым днём становится всё более тяжёлой. В частности, экс-советник второго украинского лидера подчеркнул, что от западных стран во главе с Соединёнными Штатами денежные средства Киеву уже не поступят.

"Смотрите, как грамотно идёт изоляция Зеленского. Тут тебе и журнал Time показал полное разочарование в нём. Был такой крупный мужчина на первой странице в Time, а теперь уже всё — Зеленский такой маленький-маленький где-то там в тени стоит", — рассказал Соскин.

Помимо этого, эксперт напомнил, что Вооружённые силы Украины прекратили так называемое контрнаступление, поэтому заокеанские партнёры киевского режима не получают свежей информации об успехах на фронте. Напротив, сейчас наблюдается отступление ВСУ, а их подразделения на Купянском направлении находятся на грани поражения.