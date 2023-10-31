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31 октября, 18:53

Украина объявила охоту на информаторов Time в окружении Зеленского

Секретарь СНБО Данилов призвал найти информаторов Time в окружении Зеленского

Украинским спецслужбам следует заняться поиском источников американского журнала Time в окружении Владимира Зеленского, которые не верят в победу Киева. Так о свежей статье издания высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.

В опубликованном на днях материале говорится, что Зеленский лишился прежнего оптимизма после визита в США. Он чувствует себя преданным Западом, но продолжает ждать победы ВСУ, поделился с Time анонимный информатор в окружении политика. Комментируя публикацию, глава СНБО усомнился в объективности этих утверждений, пригрозив источнику журнала.

"Эта анонимная подковёрность наносит огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом", — цитируют Данилова местные СМИ.

На Украине предрекли бунт против Зеленского

На Украине предрекли бунт против Зеленского

В победу Украины на поле боя перестают верить и рядовые военнослужащие ВСУ. По мнению раненого бойца нацбата Александра Ябчанки, Незалежная рискует прекратить своё существование, если общество продолжит всячески избегать участия в конфликте.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Илья Пушкарев
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