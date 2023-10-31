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31 октября, 04:11

"Останемся без страны": Раненый боец нацбата ВСУ раскрыл будущее Украины

Боец нацбата ВСУ Ябчанка предрёк Украине исчезание без полной мобилизации

Если на Украине не произойдёт полная мобилизация, а граждане продолжат избегать отправки на фронт и участия в помощи армии, страна рискует исчезнуть с карты мира. Такое мнение высказал раненый боец нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка.

Солдат подчеркнул, что каждый житель Незалежной должен держать в голове эту мысль. Поучаствовать в боевых действиях можно не только путём вступления в армейские ряды, но и с помощью пожертвований, уверен он.

Украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений

Украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений

"Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны", — обратился к согражданам Ябчанка в интервью ютуб-каналу "Эспрессо".

А тем временем военное командование ВСУ продолжает бросать живую силу на позиции российских войск в Запорожье. Впрочем, самоубийственные атаки заканчиваются для противника лишь сотнями погибших. Безуспешные удары вынуждают всё больше солдат Незалежной ненавидеть Владимира Зеленского.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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