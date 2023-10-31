"Останемся без страны": Раненый боец нацбата ВСУ раскрыл будущее Украины

Если на Украине не произойдёт полная мобилизация, а граждане продолжат избегать отправки на фронт и участия в помощи армии, страна рискует исчезнуть с карты мира. Такое мнение высказал раненый боец нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Александр Ябчанка.

Солдат подчеркнул, что каждый житель Незалежной должен держать в голове эту мысль. Поучаствовать в боевых действиях можно не только путём вступления в армейские ряды, но и с помощью пожертвований, уверен он.

"Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны", — обратился к согражданам Ябчанка в интервью ютуб-каналу "Эспрессо".