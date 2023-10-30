Безумная тактика ВСУ привела к потере 750 украинских солдат в Запорожье
Балицкий: За неделю ВСУ потеряли 750 военных в Запорожской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 750 военных на участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале. Он отметил, что за это время ВСУ также лишились 13 танков, 25 бронемашин и боевых машин пехоты.
"Наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации за период с 23 октября 2023 года отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких Leopard), 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты", — рассказал Балицкий.
Губернатор отметил, что ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру, используя западные системы залпового огня, ствольную артиллерию и беспилотники различных типов. Попытки наступать наблюдаются в районах населённых пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое. Украинские военные при этом всё ещё используют тактику волнообразного выдвижения, которая до сих пор себя не оправдала.
Ранее стало известно, что украинская армия за несколько дней лишилась сразу трёх немецких танков Leopard 2 в Запорожской области. По мнению экспертов, к началу октября Киев потерял третью часть поставленных Leopard 2.
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