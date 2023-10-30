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Опубликовано 30 октября 2023, 10:29

Безумная тактика ВСУ привела к потере 750 украинских солдат в Запорожье

Балицкий: За неделю ВСУ потеряли 750 военных в Запорожской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 750 военных на участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале. Он отметил, что за это время ВСУ также лишились 13 танков, 25 бронемашин и боевых машин пехоты.

"Наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации за период с 23 октября 2023 года отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких Leopard), 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты", — рассказал Балицкий.

Губернатор отметил, что ВСУ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру, используя западные системы залпового огня, ствольную артиллерию и беспилотники различных типов. Попытки наступать наблюдаются в районах населённых пунктов Копани, Работино, Новопрокоповка и Вербовое. Украинские военные при этом всё ещё используют тактику волнообразного выдвижения, которая до сих пор себя не оправдала.

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Ранее стало известно, что украинская армия за несколько дней лишилась сразу трёх немецких танков Leopard 2 в Запорожской области. По мнению экспертов, к началу октября Киев потерял третью часть поставленных Leopard 2.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Мышляева
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