Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли 750 военных на участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале. Он отметил, что за это время ВСУ также лишились 13 танков, 25 бронемашин и боевых машин пехоты.

"Наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации за период с 23 октября 2023 года отразили более 11 атак противника, уничтожив при этом 746 человек личного состава, 13 танков (в том числе несколько немецких Leopard), 14 боевых бронированных машин и 9 боевых машин пехоты", — рассказал Балицкий.