Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что скоро украинцы поднимут бунт против Владимира Зеленского. Народ считает его неспособным управлять государством, он лишь продвигает диктаторский режим под соусом выполнения требований ЕС и НАТО.

"Если Зеленский сейчас не остановится и не отменит военное положение… Шансы есть изменить ситуацию. Если он и дальше будет лезть на рожон,… то я не уверен, что Зеленский и его подельники смогут вырваться, навряд ли, … будет очень плохая для них ситуация", — отметил он в своём блоге на YouTube.

Соскин отметил, что ни один из пунктов предвыборного обещания глава республики не выполнил, а также добавил, что президент Незалежной не в состоянии что-то сделать. Он рекомендовал Зеленскому начать переговоры о прекращении огня и восстановить права граждан. Соскин отметил, что киевские власти действуют антиконституционно, в стране уже давно диктаторский режим, который преподносят людям под видом выполнения требований Запада.