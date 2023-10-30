Зеленского призвали к ответу за сокрытие провального наступления ВСУ

Владимир Зеленский скрывает от населения истинную правду о провалах ВСУ и должен за это ответить. С таким заявлением в блоге на YouTube выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, на фронте уже давно нет не только продвижения и успехов, но и так называемого контрнаступления в целом. Соскин подчеркнул, что сейчас украинцы находятся в ситуации фактического тупика, отметив, что 4 ноября будет уже "пять месяцев бездарных, проигрышных, кровавых и убойных для украинской армии" ответных наступательных действий на позиции российских войск.

"Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать", — констатировал специалист.

Экс-советник Кучмы также отметил, что Зеленский врёт своим соотечественникам о всесторонней помощи со стороны западных партнёров Незалежной. При этом он напомнил, что некоторые европейские страны, такие как Венгрия и Словакия, уже выступили против дальнейшей поддержки киевского режима.

"В целом положение для Украины нехорошее. Единственное, что хорошо, — это выступление Зеленского. Вот в его выступлении вообще всё хорошо. <…> Зеленский, что же у тебя хорошего?" — заявил Соскин.