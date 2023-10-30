Зеленского призвали к ответу за сокрытие провального наступления ВСУ
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на фронте
Владимир Зеленский скрывает от населения истинную правду о провалах ВСУ и должен за это ответить. С таким заявлением в блоге на YouTube выступил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, на фронте уже давно нет не только продвижения и успехов, но и так называемого контрнаступления в целом. Соскин подчеркнул, что сейчас украинцы находятся в ситуации фактического тупика, отметив, что 4 ноября будет уже "пять месяцев бездарных, проигрышных, кровавых и убойных для украинской армии" ответных наступательных действий на позиции российских войск.
"Зеленский, кто за это отвечать будет? Ты должен отвечать", — констатировал специалист.
Экс-советник Кучмы также отметил, что Зеленский врёт своим соотечественникам о всесторонней помощи со стороны западных партнёров Незалежной. При этом он напомнил, что некоторые европейские страны, такие как Венгрия и Словакия, уже выступили против дальнейшей поддержки киевского режима.
"В целом положение для Украины нехорошее. Единственное, что хорошо, — это выступление Зеленского. Вот в его выступлении вообще всё хорошо. <…> Зеленский, что же у тебя хорошего?" — заявил Соскин.
Ранее некоторые западные издания сообщали о разладе между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Генерал утверждает, что контрнаступление украинских войск закончилось, надо удержать то, что есть, и подготовиться к операции в следующем году, однако Зеленский не хочет признавать этого. Он прекрасно осознаёт, что Запад не может бесконечно терпеть выходки Киева.
t.me / Zelenskiy / Official