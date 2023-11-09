Украинское военное и гражданское руководство раскололось после громкого заявления Залужного

На Украине военное и гражданское руководство раскололось после слов главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте. Об этом говорится в материале американской газеты The New York Times.

"Слухи о напряжённости между президентом и главнокомандующим вооружёнными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", — сказано в публикации издания.