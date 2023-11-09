Украинское военное и гражданское руководство раскололось после громкого заявления Залужного
NYT: Между военным и гражданским руководством Украины растёт раскол
На Украине военное и гражданское руководство раскололось после слов главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике на фронте. Об этом говорится в материале американской газеты The New York Times.
"Слухи о напряжённости между президентом и главнокомандующим вооружёнными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", — сказано в публикации издания.
Газета напомнила, что ВСУ не удалось добиться успехов в контрнаступлении, при этом российские силы стали чаще атаковать. Кроме того, в статье The New York Times отмечается, что Залужного за его признание осудил Владимир Зеленский, ведь из-за подобных заявлений Запад может перестать помогать Незалежной.
Как сообщал Лайф, Залужный в интервью Economist признался, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва войск уже ждать не стоит. Вместе с тем украинский военачальник отметил преимущество российских ВВС и сил РЭБ. В Госдуме его слова сочли признанием провала и ударом по американскому оружию. В ВСУ после этого начали открыто говорить о преимуществах Армии России. При этом Зеленский не согласился с позицией Залужного и заявил, что тот просто устал. Кроме того, он объявил о планах наступления в 2023 и 2024 годах. На фоне конфликта загадочным образом погиб 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков. Он подорвался на подаренной коллегой гранате у себя дома вечером 6 ноября.
Getty Images / SOPA Images / Mykhaylo Palinchak