В офисе Зеленского рассказали, когда настанет решающий момент в украинском конфликте

Грядущий 2024 год станет решающим в конфликте на Украине. Соответствующее заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров

По словам Ермака, ВСУ продолжают контрнаступление, а Зеленский знает, как приблизить "победу". Вместе с тем он призвал Запад до зимы обеспечить Киев дополнительными системами ПВО.