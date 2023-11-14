В офисе Зеленского рассказали, когда настанет решающий момент в украинском конфликте
Глава офиса Зеленского Ермак назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине
Грядущий 2024 год станет решающим в конфликте на Украине. Соответствующее заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Приближается поворотный момент [в конфликте]", — приводит его слова агентство Bloomberg.
По словам Ермака, ВСУ продолжают контрнаступление, а Зеленский знает, как приблизить "победу". Вместе с тем он призвал Запад до зимы обеспечить Киев дополнительными системами ПВО.
Между тем ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. В материале для журнала Economist он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. К слову, после признания украинского главкома в ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними.
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