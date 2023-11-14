Главком ВСУ огорошил Зеленского, предложив отправить на фронт роботов
Депутат Рады Шевченко: Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потряс Владимира Зеленского предложением создать армию солдат-роботов. Об этом рассказал нардеп Евгений Шевченко в интервью украинскому политологу, директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.
"Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв: нам нужны роботы", — заявил Залужный по приезде с выставки в Нью-Йорке.
Депутат предложил представить лицо Зеленского в этот момент. Он также напомнил, что ранее главком ВСУ уже говорил о необходимости технологического скачка — отмечал в интервью Economist, что солдаты "рано или поздно закончатся".
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. В материале для журнала Economist он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. После статьи Залужного в ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними. Один из офицеров рассказал журналистам, что эта разница становится всё более заметна на фоне уменьшения количества поставляемых Киеву боеприпасов.
t.me / Генштаб ЗСУ