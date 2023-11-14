Главком ВСУ огорошил Зеленского, предложив отправить на фронт роботов

"Владимир Александрович, я знаю, какой нужен прорыв: нам нужны роботы", — заявил Залужный по приезде с выставки в Нью-Йорке.

Депутат предложил представить лицо Зеленского в этот момент. Он также напомнил, что ранее главком ВСУ уже говорил о необходимости технологического скачка — отмечал в интервью Economist, что солдаты "рано или поздно закончатся".