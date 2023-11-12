В США подтвердили страхи Зеленского по поводу замены Залужным
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Спецслужбы Британии хотят заменить Зеленского Залужным
Владимир Зеленский с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Обложка © X / Дима Михайленко
Британские спецслужбы видят в главкоме ВСУ Валерии Залужном замену нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль", — убеждён бывший сотрудник американской разведки.
Он добавил, что западным спецслужбам дали добро на поиск кандидатуры на замену Зеленскому, так как противостояние с Российской Федерацией привело к фиаско, а сам уроженец Кривого Рога упорно не желает договариваться с Москвой. На Западе полагают, что Залужный, придя к власти, сможет найти компромисс с Россией. В то же время Зеленскому дают понять, что его время закончилось.
Ранее бывший помощник замглавы Минобороны США сообщил, что из-за непрекращающихся неудач ВСУ и неспособности одержать победу над ВС РФ западные кураторы планируют сместить Зеленского. На Западе всё больше понимают, что Украину в вооружённом конфликте ждёт не самый лучший исход, поэтому у страны остаётся единственный выход — урегулировать ситуацию путём переговоров.