"Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль", — убеждён бывший сотрудник американской разведки.

Он добавил, что западным спецслужбам дали добро на поиск кандидатуры на замену Зеленскому, так как противостояние с Российской Федерацией привело к фиаско, а сам уроженец Кривого Рога упорно не желает договариваться с Москвой. На Западе полагают, что Залужный, придя к власти, сможет найти компромисс с Россией. В то же время Зеленскому дают понять, что его время закончилось.