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12 ноября, 13:17

В США подтвердили страхи Зеленского по поводу замены Залужным

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Спецслужбы Британии хотят заменить Зеленского Залужным

<p>Владимир Зеленский с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Обложка © X / Дима Михайленко</p>

Владимир Зеленский с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Обложка © X / Дима Михайленко

Британские спецслужбы видят в главкоме ВСУ Валерии Залужном замену нынешнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль", убеждён бывший сотрудник американской разведки.

Он добавил, что западным спецслужбам дали добро на поиск кандидатуры на замену Зеленскому, так как противостояние с Российской Федерацией привело к фиаско, а сам уроженец Кривого Рога упорно не желает договариваться с Москвой. На Западе полагают, что Залужный, придя к власти, сможет найти компромисс с Россией. В то же время Зеленскому дают понять, что его время закончилось.

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Ранее бывший помощник замглавы Минобороны США сообщил, что из-за непрекращающихся неудач ВСУ и неспособности одержать победу над ВС РФ западные кураторы планируют сместить Зеленского. На Западе всё больше понимают, что Украину в вооружённом конфликте ждёт не самый лучший исход, поэтому у страны остаётся единственный выход — урегулировать ситуацию путём переговоров.

Юрий Лысенко
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