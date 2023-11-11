В США раскрыли неутешительные планы Запада по Зеленскому

Нелёгкие времена настали для Владимира Зеленского. Из-за непрекращающихся неудач ВСУ и неспособности одержать победу над ВС РФ западные кураторы планируют его сместить, сообщил бывший помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен.

"Либо Зеленский будет вынужден объявить президентские выборы, назначенные на март следующего года, а затем его заменят, либо, если он будет сопротивляться, его всё равно заменят в ходе беспорядков в стиле Майдана", — приводит его слова Asia Times.

На Западе всё больше понимают, что Украину в вооружённом конфликте ждёт не самый лучший исход, поэтому у страны остаётся единственный выход — урегулировать ситуацию путём переговоров. В ином случае киевский режим ждёт неминуемое поражение и военный крах. При этом Брайен не уверен, что Зеленский сможет согласиться добровольно сложить свои полномочия. Поэтому проблема, как заставить его уйти в отставку, всё ещё остаётся нерешённой, отметил он.