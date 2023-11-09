Кого выберет Запад на замену Зеленскому Фактический "слив" Зеленского на Западе начинает набирать обороты, кто и как готовит почву для замены фигуры главы киевского режима. 30993 30993 Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / IMAGO / Dominik Butzmann

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов на Украине — "безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов", что расходится с официальной позицией Вашингтона, который считает, что выборы в 2024 году должны состояться. Судя по поездкам и публикациям в западных СМИ, основными конкурентами в борьбе за кресло глав киевского режима могут стать главком ВСУ Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, экс-президент Украины Пётр Порошенко и экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович*, признанный на территории России экстремистом. А глава ГУР Украины Кирилл Буданов может возглавить в перспективе военный заговор против главы киевского режима, полагают западные журналисты.

Напомним, накануне в Сети появился дипфейк, где выходить население Украины на улицы призывал действующий главком ВСУ. Сегодня глава администрации Зеленского Андрей Ермак сообщил, что раскола между главой киевского режима и главнокомандующим ВСУ нет. Интригу раскрыли в The Washington Post, объяснив, что провал контрнаступления создал между высшими чинами Украины напряжённость, которая "неловко выплеснулась наружу".

Ряд экспертов отмечают, что в результате закулисных переговоров Зеленского с западными элитами ни один из сценариев будущего Украины не утверждён. Поэтому в СМИ запущено одновременно несколько кампаний: с одной стороны, Зеленского и его семью дискредитируют, с другой — уделяют внимание потенциальным кандидатам на замену. Это не скрывают уже даже польские издания. "На Западе официальные лица обсуждают тему мирных переговоров в конфликте на Украине и решают, от чего мог бы отказаться Киев, чтобы достичь соглашения с Москвой", — сообщает Myśl Polska.

— Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени, — ранее сказал Зеленский, отметив таким образом вопрос выборов.

Публикация в Washington Post раскрывает драматургию сюжета. Чиновники США и Украины переругиваются, обвиняя друг друга в провале контрнаступления. В Белом доме считают, что украинцы не справились с проведением общевойскового наступления в стиле НАТО и вернулись к боевым действиям на истощение, характерным для советской военной стратегии. А в ВСУ жалуются на то, что Запад не предоставил им достаточно вооружений, чтобы прорвать российские укрепления, и часть поставленной техники была в нерабочем состоянии.

Решение отказаться от проведения выборов стало для Зеленского ответом на обвинения США. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Поэтому решение отказаться от проведения выборов стало для Зеленского ответом на обвинения США. А смерть помощника главкома ВСУ Валерия Залужного похожа на сигнал Зеленского главнокомандующему, который набирает в глазах западных элит всё больше очков.

Супруга Зеленского

The Intel Drop в ходе расследования выяснил, что фонд первой леди Украины Елены Зеленской может быть замешан в схемах с торговлей несовершеннолетними детьми. "Зеленская во многих интервью подчеркнула своё заботливое отношение к украинским детям и призналась в искреннем желании спасти их от военных действий. В феврале 2023 года в интервью Australian Financial Review она заявила, что её фонд занимается перевозкой детей за границу", — отмечает издание. Однако журналисты выяснили, что "под прикрытием эвакуационных действий десятки украинских детей перевозились в страны ЕС и передавались в руки педофилов из разных стран ЕС".

Упущенные шансы Киева

Британская пресса также считает, что Украина упустила шанс перехватить инициативу в конфликте. "В ситуации, когда она лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы выглядят плачевными, — пишет The Daily Telegraph. — ВСУ не удалось прорвать российскую оборону и нанести Российской армии катастрофические потери, что позволило бы заручиться дальнейшей поддержкой Запада. Россия же "собирает силы для собственного наступления, которому будет противостоять измотанная украинская армия".

Лидеры Европы начинают склоняться к тому, чтобы "добиться договорённости с Кремлём о прекращении" конфликта. Однако Россия согласится лишь на капитуляцию бывшей УССР с присоединением к РФ. Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Италии в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что Европа начинает уставать от Украины.

На Украине усиливаются пессимистические настроения в отношении победы в военном противостоянии с ВС РФ. Фото © Getty Images / Libkos

О том, что на Украине усиливаются пессимистические настроения в отношении победы в военном противостоянии с ВС РФ, пишет и The New York Times. "Неоправданные ожидания насчёт успеха летней военной кампании" подкосили позицию европейских и американских элит. Напомним, несколько суток назад главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик и значительного прорыва у украинских военных, скорее всего, не будет. Западные СМИ уже прямо сообщают, что карьера Владимира Зеленского на посту главы киевского режима завершается, так как более важен сейчас конфликт на Ближнем Востоке.

Колумнист Newsweek не только объясняет, почему Израиль в глазах элит США имеет большее значение, но и подчёркивает трагичность поддержки Украины. "Для Вашингтона Украина почти полностью является войной по выбору, во многом спровоцированной безрассудной американской политикой", пишет Скотт МакКоннелл. Реакцию России на приближение к своим границам НАТО он считает естественной. Эксперт приводит аргумент, что было бы, если бы Кремль решил совершить госпереворот в Мексике и установить подконтрольное Москве правительство. Поэтому, по его словам, Израиль и Украина не являются участниками одной борьбы "против зла". И поэтому американцам пора отказаться от поддержки Киева, считает он.

Авторы Андреас Лапенков