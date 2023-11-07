Что стоит за ликвидацией заместителя главкома ВСУ и что это означает Кто и зачем устранил помощника главкома ВСУ майора Геннадия Частякова при помощи гранаты, какие версии обсуждают эксперты и чем закончится эта "чистка". 7 ноября, 12:16 Что стоит за убийством заместителя главкома ВСУ Геннадия Чистякова. Коллаж © LIFE. Фото © VK / Геннадий Частяков, © president.gov.ua, © t.me / Українська правда

Взрыв гранаты 6 ноября в селе Чайки под Киевом прогремел на всю Украину. По версии украинского МВД, из-за неосторожного обращения с оружием в своём доме погиб помощник командующего ВСУ Валерия Залужного 39-летний майор Геннадий Частяков. Как сообщается, у высокопоставленного офицера в руках взорвалась подаренная ему на день рождения граната, когда он показывал её 13-летнему сыну. Сам Частяков погиб мгновенно, ребёнок тоже пострадал и находится в больнице.

Официальная версия произошедшего — несчастный случай. Однако в неё на Украине никто не верит. Сам Залужный дал понять, что считает это терактом. По его словам, Частяков был убит в результате срабатывания взрывного устройства. Аналитики как на Украине, так и за её пределами наперебой выдвигают различные версии случившегося. Чаще всего говорят, что гибель Частякова — это следствие раскола элит и борьбы за власть на Украине.

Игрушечные гранаты в квартире Частякова, среди которых, вероятно, было взрывное устройство. Фото © t.me / Українська правда

— Официальное руководство Украины настаивает на том, что это был несчастный случай при обращении с оружием. Военные источники утверждают, что это был теракт, причём, вероятно, совершённый кем-то из спецслужб Украины и политических кругов. Очень возможно, что это связано с борьбой за власть в руководстве Украины и слухами о возможной насильственной отставке Зеленского и замене его Залужным. Поскольку он пользуется менее дурной репутацией, чем Зеленский, и может в какой-то мере продлить кредит политического доверия режиму, — прокомментировал ситуацию Лайфу политолог Никита Мендкович.

Зачистка Залужного

Практически все эксперты обращают внимание на то, что гибель высокопоставленного, близкого к Залужному офицера произошла менее чем через неделю после интервью главкома ВСУ британскому журналу The Economist.

Напомним, в публикации Залужный фактически обвинил высшую власть Украины в губительной для страны политике, заявив, что ведение боевых действий против России теми методами, которые сейчас используются, бесперспективно и грозит Незалежной поражением.

Глава киевского режима Зеленский не согласился с главкомом, заявив, что не считает ситуацию в зоне боевых действий тупиковой, и выразил уверенность в возможности победы Украины при поддержке западных союзников.

Валерий Залужный. Фото © president.gov.ua

Эксперты отмечают, что сразу после интервью, 3 ноября, через голову Залужного новым министром обороны Рустемом Умеровым, назначенным Зеленским, был снят с должности другой приближённый главкома ВСУ — командующий силами специальных операций генерал-майор Виктор Хоренко. А ранее, 9 октября, Зеленский снял с должности ещё одного близкого к Залужному военачальника — командующего силами территориальной обороны Виктора Танцюру.

На основании этого выдвигаются предположения, что команда Зеленского проводит зачистку окружения Залужного, чтобы ослабить главкома и лишить его силового ресурса в случае, если он вздумает претендовать на высшую власть.

— Офис Зеленского даже не пытается отрицать свою причастность к этому происшествию, поскольку не было никаких попыток перевести стрелки на Россию, чего можно было бы ожидать. Фактически они дают понять, что это их рук дело и что они таким образом дают сигнал Залужному. И не только ему, но и американским кураторам, поскольку в тот же вечер Зеленский заявил, что никаких выборов на Украине быть не может. В последнее время западная пресса раскручивала фигуру Залужного, которого противопоставляла Зеленскому. И Зеленский таким своим шагом даёт понять, что готов цепляться за власть до конца и любой из кандидатов на его должность может получить в подарок гранату, — считает политолог Дмитрий Родионов.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный (справа налево). Фото © president.gov.ua

По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, гибель майора Частякова не может быть несчастным случаем, а является политическим убийством. Он считает, что это "привет" Залужному от Зеленского. "Украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке", — отметил он.

Зачистка Зеленского

Некоторые аналитики не исключают, что устранение людей из окружения Залужного производится его же командой, чтобы выставить в невыгодном свете Зеленского и подчеркнуть преимущества главкома на его фоне.

— Нельзя исключать, что так верстают легенду Валерию Залужному. Якобы он "отец солдатам", альтруист-меценат, всё ради победы и ВСУ. Может быть, это дополнение к образу: якобы он очень ценный вояка, достойный конкурент Зеленского. И "злобный карлик", чувствуя, что ситуация сложная, уничтожает достойных людей, близких к Залужному, любыми методами. То есть, может быть, таким образом "плетут лапти" самому Зеленскому, — высказал предположение украинский политолог Александр Дудчак.

Авторы Владимир Дюжий