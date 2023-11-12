Отчаянные обещания о новом наступлении ВСУ, которые даёт Владимир Зеленский, вызваны ростом раздражённости Запада и его нежеланием передавать боеприпасы Киеву на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков — об усталости Запада от Украины и отчаянном положении Киева. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ, потому что растёт раздражённость в Коллективном Западе, растёт усталость, нежелание давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, создаёт дополнительную нервозность к киевскому режиму", — объяснил представитель Кремля, добавив, что глава киевского режима готов хоть станцевать, если это поможет выпросить помощь у западных партнёров.

Песков также назвал тупиковой позицию Соединённых Штатов относительно специальной военной операции. По его мнению, и Киеву, и Вашингтону давно пора понять, что победить Россию на поле боя невозможно.