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Регион
Опубликовано 12 ноября 2023, 10:28
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Песков объяснил отчаянное обещание Зеленского Западу

Песков: Зеленский обещает новое наступление из-за роста раздражённости Запада

Отчаянные обещания о новом наступлении ВСУ, которые даёт Владимир Зеленский, вызваны ростом раздражённости Запада и его нежеланием передавать боеприпасы Киеву на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков — об усталости Запада от Украины и отчаянном положении Киева. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ, потому что растёт раздражённость в Коллективном Западе, растёт усталость, нежелание давать деньги Украине, поставлять вооружение и боеприпасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, создаёт дополнительную нервозность к киевскому режиму", объяснил представитель Кремля, добавив, что глава киевского режима готов хоть станцевать, если это поможет выпросить помощь у западных партнёров.

Песков также назвал тупиковой позицию Соединённых Штатов относительно специальной военной операции. По его мнению, и Киеву, и Вашингтону давно пора понять, что победить Россию на поле боя невозможно.

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Ранее в зарубежных СМИ заявили, что Владимир Зеленский болезненно отреагировал на проваленное контрнаступление украинских войск. Как утверждается в материалах западных СМИ, об этом свидетельствует публичная ссора политика с командованием ВСУ.

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ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Юрий Лысенко
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