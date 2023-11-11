Владимир Зеленский болезненно отреагировал на проваленное контрнаступление украинских войск, считают авторы британского издания Telegraph. По мнению зарубежных журналистов, об этом свидетельствует публичная ссора политика с командованием ВСУ.

"На фоне зашедшего в тупик наступления напряжённость в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский оказался сломлен", — уверены в Соединённом Королевстве.

Так, напомнили в Telegraph, недавно Зеленский оспорил громкое заявление главкома ВСУ Валерия Залужного, который указал на тупик в контрнаступе. Ему не понравилось, что положение на передовой было охарактеризовано как безвыходное, считают авторы.