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11 ноября, 19:07

"Он сломлен!": Запад встревожило состояние Зеленского из-за разгрома Украинской армии

Telegraph: Зеленский сломлен из-за зашедшего в тупик наступления ВСУ

Владимир Зеленский болезненно отреагировал на проваленное контрнаступление украинских войск, считают авторы британского издания Telegraph. По мнению зарубежных журналистов, об этом свидетельствует публичная ссора политика с командованием ВСУ.

"На фоне зашедшего в тупик наступления напряжённость в отношениях между политическим и военным руководством Украины, которая обычно держится в секрете, перешла в публичную плоскость. Это признак, который может указывать на то, что Зеленский оказался сломлен", — уверены в Соединённом Королевстве.

Так, напомнили в Telegraph, недавно Зеленский оспорил громкое заявление главкома ВСУ Валерия Залужного, который указал на тупик в контрнаступе. Ему не понравилось, что положение на передовой было охарактеризовано как безвыходное, считают авторы.

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Между тем украинские политики продолжают обвинять в неудачах ВСУ своих американских кормильцев. Они считают, что Киеву оказали недостаточную помощь. В то же время истеблишмент США выставляет крайним командование Незалежной, которое не смогло грамотно спланировать и провести наступление.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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