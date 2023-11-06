Планы ВСУ прорваться к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым в рамках контрнаступления окончательно провалились, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам политика, даже в этих условиях Запад продолжает толкать украинцев на "мясные штурмы" малыми группами, заставляя бойцов жалеть бронетехнику и идти в атаку без прикрытия.

"Контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе, — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись", — отметил глава региона в беседе с журналистами.

Также Балицкий объяснил, почему зарубежные кураторы Киева вынуждают последние резервы ВСУ не использовать поставленную из-за рубежа технику. Всё дело в быстром уничтожении бронемашин Российской армией.

"Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы всё реже и реже видим на участках фронта технику", — подытожил губернатор.