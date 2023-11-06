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Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 03:35
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Власти Запорожья поставили жирную точку в контрнаступлении ВСУ

Балицкий: Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено

Планы ВСУ прорваться к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым в рамках контрнаступления окончательно провалились, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По словам политика, даже в этих условиях Запад продолжает толкать украинцев на "мясные штурмы" малыми группами, заставляя бойцов жалеть бронетехнику и идти в атаку без прикрытия.

"Контрнаступление, которое так распиарено, оно полностью остановлено. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе, — практически агония украинского режима, поскольку те силы, что были изначально, они на сегодня совершенно выдохлись", — отметил глава региона в беседе с журналистами.

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Также Балицкий объяснил, почему зарубежные кураторы Киева вынуждают последние резервы ВСУ не использовать поставленную из-за рубежа технику. Всё дело в быстром уничтожении бронемашин Российской армией.

"Жизней украинцев им совершенно не жалко, украинских солдат, а технику свою они жалеют. Поэтому сегодня мы всё реже и реже видим на участках фронта технику", подытожил губернатор.

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Схожее мнение и у бывшего американского дипломата Часа Фримана. В интервью зарубежной прессе он заявил, что в ВСУ заканчивается пушечное мясо, на которое так рассчитывало НАТО при планировании контрнаступа.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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