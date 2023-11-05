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Регион
Опубликовано 5 ноября 2023, 18:56
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Зеленский попросил денег на "новую стратегию войны" против России

Зеленский: ВСУ придумывают новую стратегию войны против России

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют менять тактику в отношении России, а также придумывают новые операции, которые якобы помогут наносить неожиданные удары по силам РФ.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперёд и наносить неожиданные удары по России", — сообщил Зеленский в беседе с NBC News.

Однако он признался, что без поставок вооружения задумки украинской армии неосуществимы.

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Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. По словам Залужного, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. После статьи Залужного ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними.

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ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Александра Мышляева
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