Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 18:56

Зеленский попросил денег на "новую стратегию войны" против России

Зеленский: ВСУ придумывают новую стратегию войны против России

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют менять тактику в отношении России, а также придумывают новые операции, которые якобы помогут наносить неожиданные удары по силам РФ.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперёд и наносить неожиданные удары по России", — сообщил Зеленский в беседе с NBC News.

Однако он признался, что без поставок вооружения задумки украинской армии неосуществимы.

Генерал ВСУ признал слабость украинской армии зимой и пообещал больше атак беспилотниками

Генерал ВСУ признал слабость украинской армии зимой и пообещал больше атак беспилотниками

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. По словам Залужного, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. После статьи Залужного ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними.

Обложка ©

ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров