Зеленский попросил денег на "новую стратегию войны" против России
Зеленский: ВСУ придумывают новую стратегию войны против России
Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют менять тактику в отношении России, а также придумывают новые операции, которые якобы помогут наносить неожиданные удары по силам РФ.
"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперёд и наносить неожиданные удары по России", — сообщил Зеленский в беседе с NBC News.
Однако он признался, что без поставок вооружения задумки украинской армии неосуществимы.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Он также отметил преимущество ВВС России и сил РЭБ. По словам Залужного, Вооружённым силам Украины должно было хватить четырёх месяцев, чтобы дойти до Крыма. В Госдуме заявление Залужного сочли признанием провала и назвали ударом по американскому оружию. После статьи Залужного ВСУ начали открыто говорить о преимуществе российских войск перед ними.
ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough