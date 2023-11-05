Зеленский попросил денег на "новую стратегию войны" против России

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют менять тактику в отношении России, а также придумывают новые операции, которые якобы помогут наносить неожиданные удары по силам РФ.

"Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперёд и наносить неожиданные удары по России", — сообщил Зеленский в беседе с NBC News.