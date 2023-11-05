Генерал ВСУ признал слабость украинской армии зимой и пообещал больше атак беспилотниками

Киев планирует организовать масштабную зимнюю атаку на российские регионы с помощью беспилотников, поскольку суровые погодные условия препятствуют наземному наступлению. Об этом заявил начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.

"Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного нами за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по русским, когда боевые действия будут гораздо более статичными", — заявил он в интервью британской газете Independent.

Вместе с тем он отметил, что украинская сторона ожидает ответные действия Москвы, направленные на нарушение работы многих энергетических объектов, а также признался, что Киев на самом деле в ходе боевых действий теряет намного больше средств и ресурсов. Поэтому, несмотря на напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке, Запад должен и дальше оказывать поддержку и вооружать Украину, заявил генерал ВСУ.