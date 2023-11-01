Украинские военные назвали главную причину провального контрнаступления

Украинские военнослужащие уверены, что контрнаступление не увенчалось успехом из-за нехватки артиллерийских снарядов. Об этом заявил военкор телеканала CNN Нил Хауэр, который пообщался с бойцами ВСУ на передовой.

"Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема", — написал журналист в соцсети X.

Сотрудник американского телеканала напомнил, что Запад активно снабжал Киев припасами к реактивной и ствольной артиллерии, но их оказалось недостаточно. Восполнение возникшего дефицита займёт не меньше года, подытожил Хауэр.