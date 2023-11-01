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Опубликовано 1 ноября 2023, 02:21

Украинские военные назвали главную причину провального контрнаступления

Военкор CNN Хауэр: Бойцы ВСУ обвиняют в провале контрнаступа дефицит боеприпасов

Украинские военнослужащие уверены, что контрнаступление не увенчалось успехом из-за нехватки артиллерийских снарядов. Об этом заявил военкор телеканала CNN Нил Хауэр, который пообщался с бойцами ВСУ на передовой.

"Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема", — написал журналист в соцсети X.

Сотрудник американского телеканала напомнил, что Запад активно снабжал Киев припасами к реактивной и ствольной артиллерии, но их оказалось недостаточно. Восполнение возникшего дефицита займёт не меньше года, подытожил Хауэр.

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Обозначенная проблема усугубилась для Киева на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Конгрессмены США уже лично уведомили Владимира Зеленского, что Израиль не меньше Украины нуждается в 155-миллиметровых боеприпасах. А лучше всего дело обстоит в России, где выпуск снарядов нарастили в 12 раз.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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