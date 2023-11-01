Украинские военные назвали главную причину провального контрнаступления
Военкор CNN Хауэр: Бойцы ВСУ обвиняют в провале контрнаступа дефицит боеприпасов
Украинские военнослужащие уверены, что контрнаступление не увенчалось успехом из-за нехватки артиллерийских снарядов. Об этом заявил военкор телеканала CNN Нил Хауэр, который пообщался с бойцами ВСУ на передовой.
"Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема", — написал журналист в соцсети X.
Сотрудник американского телеканала напомнил, что Запад активно снабжал Киев припасами к реактивной и ствольной артиллерии, но их оказалось недостаточно. Восполнение возникшего дефицита займёт не меньше года, подытожил Хауэр.
Обозначенная проблема усугубилась для Киева на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Конгрессмены США уже лично уведомили Владимира Зеленского, что Израиль не меньше Украины нуждается в 155-миллиметровых боеприпасах. А лучше всего дело обстоит в России, где выпуск снарядов нарастили в 12 раз.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine