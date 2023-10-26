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Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 03:51
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Евросоюз "опрокинул" Киев с обещанием о "миллионах боеприпасов"

Bloomberg: Евросоюз не спешит отправлять Украине обещанный миллион снарядов

План Европейского союза по отправке Украине миллиона артиллерийских боеприпасов до весны 2024 года выполнен лишь на 30%. Такая информация оказалась в распоряжении американского издания Bloomberg.

"Европейский союз отстаёт от планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту", — высказались о ситуации журналисты.

Возможную причину происходящего двумя днями ранее описал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам политика, всё дело в дефиците снарядов, который накрыл весь мир. Киев же не спешит восполнять боеприпасы, так как переделывает противовоздушную оборону и артиллерию.

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В рамках неудачного контрнаступления ВСУ теряют не только снаряды, но и западную бронетехнику. Так, лишь за последние несколько дней украинские войска лишились сразу трёх Leopard 2.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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