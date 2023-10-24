Если Украина начинает говорить о том, что дефицит снарядов назрел уже во всём мире, то для неё есть плохие новости: у России с запасом боеприпасов всё в порядке. Как рассказал в беседе с Лайфом первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв, в нашей стране, по официальным сведениям правительства, число произведённых боеприпасов за последний год выросло более чем в 12 раз.

"Чего никак нельзя сказать об Украине, где собственного производства с советских времён толком не было, а после начала палестино-израильского конфликта и поставки с Запада значительно снизились", — отметил он.

Собеседник Лайфа не стал судить о том, где украинские чиновники взяли статистику о дефиците снарядов даже за рубежом, ведь не исключено, что такое оправдание для Киева придумали западные партнёры, чтобы как-то оправдаться за сокращение объёмов помощи. Но тот факт, что ВСУ стали вести себя на фронте более прижимисто, сомнений не вызывает.