В Госдуме поспешили расстроить Шмыгаля: Дефицит снарядов назрел далеко не "во всём мире"
Депутат Журавлёв: Пока Киев экономит снаряды, РФ наращивает их выпуск в 12 раз
Если Украина начинает говорить о том, что дефицит снарядов назрел уже во всём мире, то для неё есть плохие новости: у России с запасом боеприпасов всё в порядке. Как рассказал в беседе с Лайфом первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлёв, в нашей стране, по официальным сведениям правительства, число произведённых боеприпасов за последний год выросло более чем в 12 раз.
"Чего никак нельзя сказать об Украине, где собственного производства с советских времён толком не было, а после начала палестино-израильского конфликта и поставки с Запада значительно снизились", — отметил он.
Собеседник Лайфа не стал судить о том, где украинские чиновники взяли статистику о дефиците снарядов даже за рубежом, ведь не исключено, что такое оправдание для Киева придумали западные партнёры, чтобы как-то оправдаться за сокращение объёмов помощи. Но тот факт, что ВСУ стали вести себя на фронте более прижимисто, сомнений не вызывает.
"Реальное состояние дел в этой отрасли хорошо видно на фронте, где ВСУ, очевидно, уже начинают экономить снаряды", — заключил Журавлёв.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не только ВСУ, но и весь мир столкнулся с дефицитом снарядов и боеприпасов. Вместе с тем официальный Киев признал, что даже "все оружейные мощности мира" не могут покрыть дефицит ВСУ в конфликте с Россией. В частности, об этом заявил украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
ТАСС / Станислав Красильников