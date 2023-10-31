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30 октября, 23:18

Американские конгрессмены принесли Зеленскому дурную весть, посетив Киев

Конгрессмены США уведомили Киев, что Израиль тоже нуждается в снарядах

На фоне конфликта с Палестиной Израиль также начал нуждаться в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, которых не хватает и ВСУ. Об этом Владимира Зеленского уведомили члены делегации Палаты представителей, посетившие Киев.

В частности, конгрессмен Майкл Куигли сообщил украинским властям о периодическом возникновении "очень неприятных ситуаций" с выделением помощи. По словам демократа от Иллинойса, американские законодатели не могут сойтись во мнении об адресате, которому будет направлено вооружение.

"Война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт. Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны", — отметил Куигли.

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В видеоролике с выступлением члена Палаты представителей, который опубликовал офис Зеленского, конгрессмен также призвал Киев к большей самостоятельности в оборонной сфере. Демократ считает, что украинскому ВПК нужно налаживать производство оружия и снарядов на своих заводах.

А ранее Киев возложил вину за проваленное контрнаступление на Запад. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, ВСУ не смогли продвинуться вперёд из-за недостаточной военной поддержки со стороны США и их союзников.

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U.S. Department of Defense

Илья Пушкарев
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