Американские конгрессмены принесли Зеленскому дурную весть, посетив Киев

На фоне конфликта с Палестиной Израиль также начал нуждаться в 155-миллиметровых артиллерийских снарядах, которых не хватает и ВСУ. Об этом Владимира Зеленского уведомили члены делегации Палаты представителей, посетившие Киев.

В частности, конгрессмен Майкл Куигли сообщил украинским властям о периодическом возникновении "очень неприятных ситуаций" с выделением помощи. По словам демократа от Иллинойса, американские законодатели не могут сойтись во мнении об адресате, которому будет направлено вооружение.

"Война продемонстрировала нам потребность в необходимых ресурсах, которые мы выделяли на конфликт. Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны", — отметил Куигли.

В видеоролике с выступлением члена Палаты представителей, который опубликовал офис Зеленского, конгрессмен также призвал Киев к большей самостоятельности в оборонной сфере. Демократ считает, что украинскому ВПК нужно налаживать производство оружия и снарядов на своих заводах.