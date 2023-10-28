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27 октября, 21:30

"Столкнулся с проблемой": В США сообщили об очередном "ударе" по Зеленскому

Newsweek: Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине стал для Зеленского ударом

Владимир Зеленский столкнулся с большой проблемой после отказа Венгрии и Словакии оказывать Киеву помощь. Как пишет американский журнал Newsweek, решение стран заблокировать выделение Украине €50 млрд из фонда ЕС стало для него настоящим ударом.

"Зеленскому нанесли двойной удар. <…> Украинский президент <…> сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского союза и НАТО", — сказано в материале.

Ситуацию для Зеленского также осложняет и позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Вероятно, страна присоединится к Венгрии и её премьер-министру Виктору Орбану, что очень помешает Евросоюзу соблюдать текущие ограничительные меры против России, заключили авторы статьи.

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Напомним, что ранее премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо на саммите ЕС в Брюсселе выступили против выделения пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Кроме того, Фицо уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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