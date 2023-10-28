"Столкнулся с проблемой": В США сообщили об очередном "ударе" по Зеленскому

Владимир Зеленский столкнулся с большой проблемой после отказа Венгрии и Словакии оказывать Киеву помощь. Как пишет американский журнал Newsweek, решение стран заблокировать выделение Украине €50 млрд из фонда ЕС стало для него настоящим ударом.

"Зеленскому нанесли двойной удар. <…> Украинский президент <…> сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, поскольку лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского союза и НАТО", — сказано в материале.