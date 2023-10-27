Еврокомиссия "утёрлась" дерзким решением Словакии по оружию для Украины
Премьер Словакии Фицо уведомил ЕК об остановке военной поддержки Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK
Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием. Соответствующее заявление политик сделал в соцсетях.
О решении перекрыть поток военной помощи Украине глава кабмина европейского государства объявил в четверг. Кроме того, отныне Словакия будет выступать против введения антироссийских санкций, подчеркнул Фицо.
"Проинформировал главу ЕК о том, что новое правительство Словакии не будет оказывать военную поддержку Украине, мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи. Председатель Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов оказывать или не оказывать военную помощь Украине, а также оценила наш подход к гуманитарной помощи", — высказался премьер.
Ещё до победы на выборах Фицо подчёркивал, что отправка Киеву западного оружия лишь увеличивает продолжительность конфликта. Даже если Украина получит всё оружие мира, кризис не закончится, сообщал он в августе.