Еврокомиссия "утёрлась" дерзким решением Словакии по оружию для Украины

Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием. Соответствующее заявление политик сделал в соцсетях.

О решении перекрыть поток военной помощи Украине глава кабмина европейского государства объявил в четверг. Кроме того, отныне Словакия будет выступать против введения антироссийских санкций, подчеркнул Фицо.

"Проинформировал главу ЕК о том, что новое правительство Словакии не будет оказывать военную поддержку Украине, мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи. Председатель Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов оказывать или не оказывать военную помощь Украине, а также оценила наш подход к гуманитарной помощи", — высказался премьер.