Регион

Уведомления отключены

26 октября, 21:18

Еврокомиссия "утёрлась" дерзким решением Словакии по оружию для Украины

Премьер Словакии Фицо уведомил ЕК об остановке военной поддержки Украины

<p>Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK</p>

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен об отказе Братиславы снабжать Киев оружием. Соответствующее заявление политик сделал в соцсетях.

О решении перекрыть поток военной помощи Украине глава кабмина европейского государства объявил в четверг. Кроме того, отныне Словакия будет выступать против введения антироссийских санкций, подчеркнул Фицо.

"Проинформировал главу ЕК о том, что новое правительство Словакии не будет оказывать военную поддержку Украине, мы сосредоточимся только на гуманитарной помощи. Председатель Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов оказывать или не оказывать военную помощь Украине, а также оценила наш подход к гуманитарной помощи", — высказался премьер.

"Его унизили": В Словакии объяснили антиукраинскую позицию нового премьера Фицо

"Его унизили": В Словакии объяснили антиукраинскую позицию нового премьера Фицо

Ещё до победы на выборах Фицо подчёркивал, что отправка Киеву западного оружия лишь увеличивает продолжительность конфликта. Даже если Украина получит всё оружие мира, кризис не закончится, сообщал он в августе.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Словакия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров