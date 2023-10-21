"Его унизили": В Словакии объяснили антиукраинскую позицию нового премьера Фицо

Несогласие нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по ряду вопросов может быть связано с холодным приёмом во время визита в Киев. Речь идёт о поездке, которая состоялась в 2009 году, сообщает издание Politico.

Как утверждается, во время визита на Украину делегацию из Словакии заставили ждать встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко три часа. После этого украинский политик прямо перед камерами обругала Фицо за якобы пророссийскую позицию.

"Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева... Его унизили", — рассказал один из словацких чиновников.

После посещения Киева Фицо отправился в Москву, где ему оказали "роскошный приём". После этого Фицо занял открытую антиукраинскую позицию, так как это стало "чем-то личным".