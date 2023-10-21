"Его унизили": В Словакии объяснили антиукраинскую позицию нового премьера Фицо
Politico: Антиукраинская позиция премьера Словакии Фицо вызвана обидой на Киев
Несогласие нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Украиной по ряду вопросов может быть связано с холодным приёмом во время визита в Киев. Речь идёт о поездке, которая состоялась в 2009 году, сообщает издание Politico.
Как утверждается, во время визита на Украину делегацию из Словакии заставили ждать встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко три часа. После этого украинский политик прямо перед камерами обругала Фицо за якобы пророссийскую позицию.
"Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева... Его унизили", — рассказал один из словацких чиновников.
После посещения Киева Фицо отправился в Москву, где ему оказали "роскошный приём". После этого Фицо занял открытую антиукраинскую позицию, так как это стало "чем-то личным".
Ранее сообщалось, что президент Словакии Зузана Чапутова неожиданно выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Это решение связано с победой на парламентских выборах партии "Направление — социальная демократия" (Smer-SD), которая считается антиукраинской. По словам Чапутовой, игнорировать позицию парламентского большинства в данном случае "было бы плохим прецедентом".
Лайф также писал, что лидер победившей в Словакии политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. В Совфеде сочли победу пророссийской партии плохим сигналом для всех недоброжелателей Москвы. Фицо уже пообещал сделать всё возможное, чтобы организовать мирные переговоры по Украине.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK