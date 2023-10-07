Страна – член НАТО оставила Украину без военной помощи

Временное правительство Словакии объявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине. Заявление сделано на фоне переговоров о формировании коалиции между политическими партиями, выступающими против поддержки Киева.

"Уходящее бюрократическое Правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину", — информирует Politico, ссылаясь на представителя кабмина.