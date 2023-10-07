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7 октября, 03:58

Страна – член НАТО оставила Украину без военной помощи

Politico: Правительство Словакии решило прекратить военную помощь Украине

Временное правительство Словакии объявил о прекращении дальнейшей военной помощи Украине. Заявление сделано на фоне переговоров о формировании коалиции между политическими партиями, выступающими против поддержки Киева.

"Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину", — информирует Politico, ссылаясь на представителя кабмина.

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Напомним, президент Словакии Зузана Чапутова неожиданно выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине. Решение главы государства связано с победой на парламентских выборах партии "Направление — социальная демократия" (Smer-SD), которая считается антиукраинской. По словам Чапутовой, игнорировать позицию парламентского большинства в данном случае "было бы плохим прецедентом".

Ранее Лайф писал, что лидер победившей в Словакии политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. В Совфеде сочли победу пророссийской партии плохим сигналом для всех недоброжелателей Москвы. Фицо уже пообещал сделать всё возможное, чтобы организовать мирные переговоры по Украине.

Обложка ©

Unsplash / Martin Katler

Лариса Сафронова
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