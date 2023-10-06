Какие страны встанут в очередь, чтобы отказаться от спонсирования Украины В Европе новый тренд — собрался пул стран, которые решили пересмотреть своё отношение к финансовой и военной помощи Украине, перенаправив силы на собственную экономику. Почему в ближайшее время таких стран может стать больше. 21567 21567 Кто из стран встаёт в очередь, чтобы отказаться от спонсирования Украины. Обложка © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Консервативные американские СМИ едко формулируют положение главы киевского режима. "Из князей в грязь", пишет The American Conservative о Зеленском. Провалы ВСУ и "зоопарк" военной техники со всего мира сделали этот путь быстрым.

— Украина потеряла сотни тысяч убитыми и ранеными, ещё тысячи измученных военных сдаются в плен. Солдаты устали умирать, и их можно понять. Закулисный раскол между национальными лидерами США и Европы, свято уверовавшими в миф о российской отсталости, и теми, кто усомнился в целесообразности поддержки одного из самых коррумпированных режимов на планете, прорвался в публичное пространство, — напоминает издание.

Словакия

После прихода к власти победившего на выборах Роберта Фицо, который занял кресло премьер-министра страны, Словакия прекратила военную помощь Украине. Согласно договорённостям, Министерство обороны страны должно было направить Украине очередной пакет военной помощи, утверждённый прежним составом правительства. По словам представителя словацкого лидера Мартина Стрижинца, президент Словакии Зузана Чапутова полагает, что игнорирование позиции Smer-SD, как и других партий, "создало бы досадный прецедент на будущее".

После прихода к власти победившего на выборах Роберта Фицо Словакия прекратила военную помощь Украине. Фото © ТАСС / АР / Petr David Josek

Этот удар станет для Киева достаточно чувствительным. Словакия располагает самым большим на пространстве Восточной Европы арсеналом советского вооружения, там сосредоточены предприятия ВПК, работавшие по стандартам Варшавского блока.

— Предприятия страны представлены сборочными предприятиями бронетанковой, артиллерийско-стрелковой и боеприпасной промышленности. Имеется ряд заводов по производству компонентов авиационной и радиоэлектронной техники, используемых при производстве и в ходе ремонта ВВТ. Есть производство 155-мм самоходной гаубицы (СГ) "Зюзана", 125-мм танковых пушек, РСЗО RM-70 (выпуск и модернизация ПУ), 81- и 98-мм миномётов, самоходных установок разминирования и постановки минных заграждений (на базе БМП-1), — напоминает политолог Марат Баширов. — Не стоит забывать и про производство артиллерийских систем управления огнём, а также другой аппаратуры управления и контроля артиллерийских систем и средств ПВО.

Венгрия

Венгрия всегда была самым одиозным участником ЕС, который превыше всего ставит нацинтересы. После разворота Словакии Братиславу стали сравнивать с Будапештом. Запад назвал её "второй Венгрией". На позицию венгерского руководства по отношению к Украине также повлиял зерновой скандал.

Ставки в "начинающемся политическом сезоне" будут крайне высоки, заявил Виктор Орбан. Фото © ТАСС / АР / Denes Erdos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже проанонсировал осенний политический марафон: "ставки в начинающемся политическом сезоне" будут крайне высоки, заявил он. Стоит напомнить, что в июле Венгрия блокировала всю помощь Украине. Сейчас Будапешт согласился одобрить план ЕС по военной поддержке Киева, но в размере 50% — €25 миллиардов, но впереди эксперты ожидают сюрпризов. Согласование выплат Украине было сделано после удаления венгерского банка ОТР из списка "международных спонсоров войны".

Польша

В Польше продолжают подсчитывать ошибки Зеленского, оскорбившего страны Восточной Европы после их решений в пользу собственных производителей зерна. Западные СМИ пишут о потере киевским режимом ключевого союзника — Варшавы. Mysl Polska констатирует, что западные союзники осознают скорую потерю контроля над Украиной и намерены превратить её в "выжженную землю" до того, как это произойдёт. Издание отмечает, что западные страны хотят получить максимальную прибыль от эксплуатации ресурсов Украины — фактически обескровить. В качестве аналогии СМИ привело в пример выкачивание природных богатств из Украинской ССР немецкими оккупантами во время Второй мировой войны.

В Польше продолжают подсчитывать ошибки Зеленского. Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Ранее польские чиновники в случае продолжения зернового конфликта угрожали запретить провоз военной техники и продукции на Украину по своей территории. Теперь, похоже, под это решение собирается обоснование, в том числе в публичном поле для подготовки населения.

Италия

Италия не располагает неограниченными ресурсами для помощи Киеву, признал министр обороны республики Гуидо Крозетто. По его словам, в плане военных поставок Украине Италия "сделала почти всё, что могла сделать, дополнительных возможностей нет". "Денег нет, но вы держитесь", как говорится.

Евросоюз

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "Европа не может заполнить пробел США", комментируя отказ республиканцев в Конгрессе одобрить временное финансирование Киева. При этом обещанные ранее 50 миллиардов евро на поддержку Украины будут выделены в ближайшие месяцы. Однако не решат вопросов Киева без полноценного финансирования со стороны США. В то же время существуют риски блокировки этого финансирования со стороны Польши, Венгрии и Словакии, которые и так намереваются делать это по отдельности.

Жозеп Боррель заявил, что "Европа не может заполнить пробел США". Фото © ТАСС / ЕРА / OLEG PETRASYUK

Разборки между ЕС и США из-за "обязанности" финансировать ВСУ, а также внутренние проблемы отнимают драгоценное время. Теперь обесценивание Украины уже факт, который никто не может и не хочет скрывать. Встреча в первые дни октября в Киеве Борреля с министрами иностранных дел ЕС так и не привела их к финалу. Они не смогли договориться о финансовой поддержке Украины на следующий год. Речь идёт о смешной сумме — пять миллиардов евро.

Авторы Дмитрий Шестопалов