Президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала новый пакет помощи Украине

Решение главы государства связано с победой на парламентских выборах партии "Направление — социальная демократия" (Smer-SD), которая считается антиукраинской. По словам Чапутовой, игнорировать позицию парламентского большинства в данном случае "было бы плохим прецедентом".

Пресс-секретарь президента Словакии Мартин Стрижинец со своей стороны объяснил, что госпожа Чапутова "уважает результаты демократических выборов", а победившая партия обещала избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. В Кремле отреагировали на заявления Запада о "пророссийском" Фицо, отметив, что в Европе называют таким каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны.