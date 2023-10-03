Что означает приход к власти антикиевской партии в Словакии Кто победил в Словакии, чем известен лидер партии Роберт Фицо и почему на выборах в Европе скоро придут к власти политические силы, которые не поддерживают киевский режим. 2 октября, 22:40 Партия экс-премьера Роберта Фицо "Направление — социальная демократия" победила на парламентских выборах в Словакии. Обложка © ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Главным событием Европы стала победа на парламентских выборах в Словакии партии "Направление – социальная демократия" (Smer) Роберта Фицо, которая выступает против военной помощи Украине и гегемонии США и ЕС. Лидер партии по итогам выборов назначен премьер-министром страны. Напомним, после обработки 99% бюллетеней коалиция набрала чуть больше 23%. Для формирования кабинета правительства необходимо 76 мест в парламенте, партия Фицо получила 42. Союзниками по коалиции могут стать социал-демократы из Hlas, у которых есть 27 мест, и консерваторы SNS — 10 мест.

Парламентские выборы в Словакии были демократическими и законными, заявила в понедельник президент республики Зузана Чапутова. Она подтвердила, что сегодня наделит полномочиями сформировать правительство главу победившей партии Роберта Фицо. Однако чуть позднее из другого ведомства последовала корректировка, во вмешательстве в выборы обвинили Россию.

МИД Словакии даже вызвал посла РФ в связи с высказыванием главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Причиной стали его слова, которые были опубликованы во время предвыборного моратория, сообщает словацкое внешнеполитическое ведомство.

В минувший четверг директор СВР заявил, что Госдепартамент США направил ряду своих европейских союзников указание провести работу с политическими и деловыми кругами Словакии перед парламентскими выборами. "Предстоящие парламентские выборы в Словакии с учётом намерений США вряд ли можно воспринимать как свободное от внешнего воздействия волеизъявление народа", — добавил он.

Роберт Фицо — что о нём известно

Победив на выборах и расстроив весь политический бомонд Европы, Роберт Фицо первым делом заявил, что у Словакии есть большие проблемы, чем Украина. До этого политик пообещал "не отправлять ни одного патрона" этой стране.

Все его высказывания для царящей в Европе тотальной лжи о России выглядят как глоток свежего воздуха. Пойти вопреки ЕС и США он смог при поддержке большинства населения, практически присоединившись к позиции двух других стран — Сербии и Венгрии. "Войну на Украине начали фашисты-украинцы, а никак не россияне", — заявлял он в начале избирательной кампании. По его словам, военный конфликт начался в 2014 году, потому что украинские фашисты убивали русских.

Политику Роберту Фицо 59 лет, он дважды занимал должность премьера страны — с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год. Приезжал в Россию в 2007, 2009, 2015, 2016 годах, встречался с президентами РФ Владимиром Путиным, а затем — с Дмитрием Медведевым.

Фицо является сторонником мирных переговоров России и Украины, считает, что выделять помощь Киеву бессмысленно. Неоднократно подчёркивал в своей программе, что намерен защищать память солдат Красной армии и важность роли СССР в освобождении Словакии и разгроме фашизма.

Заголовки свежих выпусков западных СМИ все как на подбор обвиняют победившего лидера в популизме и даже "появлении второй Венгрии". Его победа может создать прецедент прихода к власти лидеров нового толка, тех, кто намерен поддерживать национальные интересы, а не позицию Госдепа. Также считается, что приход Фицо может ослабить позиции политиков, которые поддерживают киевский режим.

Лидер партии "Направление — социальная демократия" Роберт Фицо во время предвыборного митинга. © Фото ТАСС / EPA MARTIN DIVISEK

— Если он сможет договориться с другими политическими силами, то, возможно, у него получится сформировать новый кабинет. Шансы 50 на 50. Очевидно, что против него будут выступать его оппоненты. Для Европы это первая ласточка второй волны евроскептиков. Мы видим, что в разных странах ЕС есть альтернативный взгляд на текущее экономико-политическое и военное положение дел. В Германии партия "Альтернатива для Германии" по рейтингам скоро займёт первое место, сейчас у неё второе место (после правящей партии). Похожая история наблюдается в Австрии и ряде других государств Европы, — прокомментировал победу Роберта Фицо основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко.

Сейчас оппоненты на выборах победившей партии попытаются при внешней поддержке и при помощи уже начавшейся информационной кампании, а по сути — манипуляции, максимально ограничить эту победу, считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

— Встав на сторону приоритетов собственных нацинтересов, Словакия, как и Венгрия, почувствует невероятное давление, учитывая, что страна меньше своей соседки. Братиславе будет тяжелее держать удар, в отличие от Будапешта, — считает Суздальцев. — Пока сложно сказать, смогут ли они привести в действие свои обещания, которые давали накануне выборов, ведь это означает отрицание политики НАТО. Вероятно, партия будет искать союзников в той же Германии. Но если новый состав правительства начнёт, что называется, ломать через колено всю еврозону сразу же, то против Братиславы будут запущены все механизмы ЕС.

Россию уже обвиняли во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Политолог Дмитрий Родионов напоминает, что руку Москвы начали видеть везде, где только можно, и даже там, где её и близко не могло быть: от поддержки каталонского референдума о самоопределении до вмешательства в референдум по Брекситу, выборах во Франции, Германии, Дании, Норвегии, Нидерландах. Несмотря на всю абсурдность, это работало.

— Страшные и почти всесильные "русские хакеры" давно на Западе стали жупелом наряду с "отравителями". Обыватель легко верит в этот бред. Такие обвинения служат достижению двух целей. Во-первых, поддерживать в обществе страх перед Россией, иметь повод продолжать антироссийскую политику, во-вторых, маскировать собственные провалы. Победа партии Фицо в Словакии — очевидный провал евроатлантистов и сторонников поддержки Украины до конца. Точнее, это закономерный итог их деятельности: людям надоело выбрасывать деньги на ветер. Многие только что узнали, что эти деньги шли на поддержку фашистов, от которых (в том числе от их прислужников-бандеровцев) словаки натерпелись изрядно. Нацистская сущность украинского режима сыграла не последнюю роль на этих выборах, скандал с эсэсовцем в Канаде многих возмутил в Словакии, — подытожил Родионов.

Авторы Елена Стафеева