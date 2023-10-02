Словакию назвали первой ласточкой наметившегося восстания Европы против США
Политолог Ярошенко: Итоги выборов в Словакии — знак скорого краха диктата Запада
Некогда единая позиция европейских государств в отношении помощи киевскому режиму начинает разрушаться на глазах. На это обратил внимание руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, первыми ласточками в этом процессе выступают Польша и Словакия, но к бывшим социалистическим странам примкнут и другие, убеждён эксперт.
"Мы будем видеть и дальше такое в бывших социалистических странах и в бывших странах соцлагеря, как оппозиционные лидеры и партии, которые выступают против диктата Запада, получат поддержку", — приводит словам Ярошенко "Царьград".
Он отметил, что грядущие изменения коснутся не только Украины, они куда более глобальны. За европейским содружеством, уверен политолог, будет разрушено и трансатлантическое единство, а уже вслед за ним падёт и Америка.
Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили Фицо с победой.
ТАСС / Zuma