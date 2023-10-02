Словакию назвали первой ласточкой наметившегося восстания Европы против США

Некогда единая позиция европейских государств в отношении помощи киевскому режиму начинает разрушаться на глазах. На это обратил внимание руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, первыми ласточками в этом процессе выступают Польша и Словакия, но к бывшим социалистическим странам примкнут и другие, убеждён эксперт.

"Мы будем видеть и дальше такое в бывших социалистических странах и в бывших странах соцлагеря, как оппозиционные лидеры и партии, которые выступают против диктата Запада, получат поддержку", — приводит словам Ярошенко "Царьград".