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2 октября, 13:28

Словакию назвали первой ласточкой наметившегося восстания Европы против США

Политолог Ярошенко: Итоги выборов в Словакии — знак скорого краха диктата Запада

Некогда единая позиция европейских государств в отношении помощи киевскому режиму начинает разрушаться на глазах. На это обратил внимание руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, первыми ласточками в этом процессе выступают Польша и Словакия, но к бывшим социалистическим странам примкнут и другие, убеждён эксперт.

"Мы будем видеть и дальше такое в бывших социалистических странах и в бывших странах соцлагеря, как оппозиционные лидеры и партии, которые выступают против диктата Запада, получат поддержку", приводит словам Ярошенко "Царьград".

Он отметил, что грядущие изменения коснутся не только Украины, они куда более глобальны. За европейским содружеством, уверен политолог, будет разрушено и трансатлантическое единство, а уже вслед за ним падёт и Америка.

В Кремле отреагировали на победу "пророссийских" сил на выборах в Словакии

В Кремле отреагировали на победу "пророссийских" сил на выборах в Словакии

Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили Фицо с победой.

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ТАСС / Zuma

Алексей Берковиц
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