В Кремле отреагировали на победу "пророссийских" сил на выборах в Словакии

В Европе называют пророссийским каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая победу на выборах в Словакии партии "Направление — социальная демократия" Роберта Фицо.

"Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на Европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд", — пояснил представитель Кремля.