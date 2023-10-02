В Кремле отреагировали на победу "пророссийских" сил на выборах в Словакии
Песков счёл абсурдной попытку назвать пророссийским политика Фицо в Словакии
Лидер партии "Направление — социальная демократия" в Словакии Роберт Фицо. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk
В Европе называют пророссийским каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая победу на выборах в Словакии партии "Направление — социальная демократия" Роберта Фицо.
"Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на Европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили Фицо с победой.