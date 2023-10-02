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2 октября, 10:38

В Кремле отреагировали на победу "пророссийских" сил на выборах в Словакии

Песков счёл абсурдной попытку назвать пророссийским политика Фицо в Словакии

<p>Лидер партии "Направление — социальная демократия" в Словакии Роберт Фицо. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk</p>

Лидер партии "Направление — социальная демократия" в Словакии Роберт Фицо. Фото © Getty Images / Mateusz Wlodarczyk

В Европе называют пророссийским каждого чиновника, который отстаивает суверенитет своей страны. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оценивая победу на выборах в Словакии партии "Направление — социальная демократия" Роберта Фицо.

"Мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на Европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд", — пояснил представитель Кремля.

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Напомним, на внеочередных парламентских выборах в Словакии победила левоцентристская партия "Направление — социальная демократия". Лидер политсилы Роберт Фицо был премьер-министром республики в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Он ориентировался на взаимовыгодные отношения с Россией и несколько раз встречался с президентом РФ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили Фицо с победой.

Татьяна Миссуми
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