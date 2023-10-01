Орбан и Сийярто поздравили экс-премьера Словакии Фицо с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто поздравили главу словацкой партии Smer и Роберта Фицо с победой на выборах в парламент Словакии, добавив, что его позиция касательно украинского конфликта и проблемы мигрантов совпадает с позицией Будапешта. Свои поздравления Орбан и Сийярто опубликовали в соцсетях.

"Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с бесспорной победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать вместе с патриотом. С нетерпением жду этого!" — сказано в посте Орбана в Twitter.

В свою очередь Сийярто поздравил Фицо по-словацки, пожелав ему успехов, а также заявил, что результаты выборов в Словакии создают возможность вновь сформировать там стабильное правительство и могут стать фундаментом для развития отношений с Венгрией. По его оценке, все достижения, благодаря которым контакты стран в последние годы продолжали развиваться в позитивном ключе, стали плодами работы с прежним словацким кабмином под предводительством Фицо. Он обратил внимание и на схожие взгляды экс-премьера Словакии на украинский конфликт, миграцию и гендерные вопросы. Сийярто выразил надежду на то, что победа Фицо на выборах сделает возможным укрепление союза V4 — "Вышеградской четвёрки", в которую входят Венгрия, Словакия, Чехия и Польша.